Güzellik merkezini erkekler doldurdu

Yeni kuşakların talep ve beklentileri, kuaförler ve güzellik merkezi işletmecilerinin de kendilerini yenilemesini zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda Türkiye'de hem berber hem kuaför hem de güzellik merkezi olarak tek çatı altında tüm hizmetleri sunan işletmelerin sayısı hızla arttı. SABAH'a konuşan Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, "Erkek müşterilerimizin özellikle istenmeyen tüyler konusundaki hassasiyeti, kadın müşterilerimizle yarışır hale geldi" dedi.

"YENİ NESİL BUNU İSTİYOR"

Yeni jenerasyonun daha geniş kapsamlı hizmetlerden faydalanmak istediğini vurgulayan Karakaş, "Erkek müşterilerin güzellik salonlarına talebi şu an çarpıcı seviyelere ulaşmış durumda. Yeni nesil bunları talep ediyor. Yanaktaki istenmeyen tüylerden ayak bakımına kadar erkek müşterilerin artık farklı talepleri var. Göğüs ve sırt bölgesine yönelik ciddi bir hassasiyet görüyoruz. Yoğunluktan dolayı zaten işletmelerimiz son yıllarda randevulu sisteme geçiş yaptılar. Erkeklerin güzellik merkezlerine ilgisi ilerleyen yıllarda da artacaktır. İşletmecilerimiz bu ilgiden son derece memnun" yorumunu yaptı.

"ÇİRKİN ERKEK YOKTUR"

Artık erkeklerin de kadınlar kadar dış görüşüne önem verdiğini aktaran Karakaş, "Çirkin kadın ya da çirkin erkek yoktur. Bakımsız kadın ya da bakımsız erkek vardır. Özellikle pandemi dönemi ile birlikte berber, kuaför ve güzellik salonları da beklentiler doğrultusunda kendilerini yeniledi. Böylelikle erkek müşterilerimizin de güzellik hizmetlerine daha hızlı erişimi sağlanmış oldu" ifadelerini kullandı.