Güzellik vaadiyle 10 milyonluk vurgun

İstanbul'da güzellik merkezi adı altında vatandaşları işletmelere davet eden şüphelilerin, burada sahte senet düzenleyerek mağdurlar hakkında icra takibi başlattığı ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettiği belirlendi. İstanbul, Konya, Antalya ve Erzurum'da 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin özellikle kadınları merkeze davet edip dudak dolgusu, kalıcı makyaj gibi küçük işlemler yapacaklarını belirtip prosedür diyerek gizlice sahte senet imzalattıkları ve bu yöntemle 10 milyonluk vurgun yaptıkları öne sürüldü. Mağdurlardan Amine Sertkaya, "Arkadaşımla Kadıköy'de gezerken, kampanya bahanesiyle bizi güzellik merkezine götürdüler. Meğer senet imzalatmışlar beni icraya vermişler. Ben de şikâyette bulundum" dedi.