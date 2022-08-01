Güzelyalı Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Güzelyalı İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray'ın artı bir özelliği ise dolmuş, otobüs, metro, tramvay ve vapur durakları ile bağlantısının olması ve başka yerlere geçiş yapacak olan vatandaşların işlerini de kolaylaştırarak büyük avantaj sağlamasıdır. Güzelyalı Marmaray İstasyonu'nun nerede bulunduğu ve çevresinde nelerin olduğunun merak edilmesi ulaşım konusundaki soruları da peşinden getirmiştir. Yazımızda bizler de sizleri bilgilendirmek adına Güzelyalı Marmaray durağı nerede, yol tarifi ile Marmaray Güzelyalı İstasyonu'na nasıl gidilir, kaç dakikada bir geçiyor gibi soruların cevaplarını ayrıntılı olarak verdik. Yazımızın devamını okuyarak bu bilgilere ulaşabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

Güzelyalı Marmaray Durağı

Güzelyalı Marmaray Durağı, İstanbul Anadolu Yakası'nda Pendik ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'nde bulunmaktadır. 1959 yılında hizmete giren Güzelyalı İstasyonu İstanbul – Haydarpaşa – Ankara Demiryolu üzerinde yer almaktadır. 1969 yılında elektrifikasyon çalışmalarının ardından tekrar açılmıştır ve 2012 yılına kadar Haydarpaşa – Gebze Banliyö Treni'ne hizmet vermiştir. Marmaray projesi kapsamında 2012 yılında kapatılarak 250 metre doğuya kaydırılmış ve bugünkü konumuna sahip olmuştur. 2019 yılında yeniden aktif hale gelmiştir.

Sahile yakınlığıyla bilinen Güzelyalı Marmaray İstasyonu; birçok alanı ve tesisi barındıran bir konumdadır. Birçok oteli de çevresinde bulunduran istasyon, tersane ve limana yakınlığıyla da bilinmektedir. Marmaray seferleri her 15 dakikada bir olmaktadır.

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Marmaray Güzelyalı İstasyonu Nerede?

Güzelyalı Marmaray İstasyonu, Anadolu Yakasındaki Pendik ilçesinin Güzelyalı mahallesinde bulunmaktadır. Çevresinde bulunan birçok önemli noktayla beraber gün içinde sık kullanılan istasyonlardan biridir.