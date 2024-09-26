Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sına uygun zil Amasya’da bulundu

İstanbul'un Avcılar İlçesinde bulunan Adile Naşit heykelinin elindeki ders zili, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. İstanbul'da heykele uygun zil bulunmayınca zilin aynısı Amasya'da bir usta tarafından yeniden yapıldı. Türk sinemasının en sevilen oyuncularından Adile Naşit'in İstanbul Avcılar'daki heykelinin elinde bulunan ve Hafize Ana karakteriyle özdeşleşen okul zili, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Adile Naşit'in adeta sembolü olan okul zilini yeniden yerine koymak için harekete geçen Avcılar Belediyesi, İstanbul'da heykele uygun ölçü ve renkte bir zil araştırmaya başladı. Uygun zil İstanbul'da bulunamayınca Amasya'da bir ustaya yaptırılan zil, heykelin eline yerleştirildi.

Adile Naşit'in 'Hababam Sınıfı' filmlerinde canlandırdığı 'Hafize Ana' karakteriyle özdeşleşen heykelin elindeki okul zili çalındıktan sonra, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Merkez Mahallesi'nde bulunan heykeldeki zilin yenilenmesini istedi. Ancak İstanbul'da heykelle uyumlu bir zil bulunamayınca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü devreye girerek Amasya'da bir ustaya yeni bir zil yaptırdı.

Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen, "Sanat parkımızda Adile Naşit'in heykelinde yaşanan bu olumsuzluğu hızlıca tespit ettik ve zarar gören zilin yeniden temin edilerek yerine takılmasını sağladık" dedi. Amasya'dan özel olarak İstanbul'a gelip Hafize Ana'ya yeni zil bulan Yusuf Biçer, "Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Zili Adile annemizin eline yine taktık. Güzel de oldu" diye konuştu. Biçer, yeni zili taktıktan sonra Adile Naşit heykeliyle bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konu ile ilgili Avcılar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Avcılar'da sanata ve sanatçılara olan saygımız bizim için her zaman en önemli değerlerden birisidir. Erol Mumcu Sanat Parkımız içerisinde yer alan Türk Sinemasının efsane isimlerinden birisi olan Adile Naşit'e ait heykelimizin geçtiğimiz günlerden zarar görmüş olduğunu tespit ettik. Belediye başkanımız Sayın Utku Caner Çaykara'nın sanata ve sanatçımıza vermiş olduğu değere istinaden heykelimiz üzerinde ivedi olarak yeniden bir onarım çalışmasına gittik. Hababam Sınıfı'ndan esinlenerek sembol haline gelmiş olan ders zilini sanatçımızın heykeli ile yeniden buluşturduk. Avcılar'da sanata verdiğimiz değer her zaman yaşamaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.