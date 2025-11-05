Haberimiz İhbar kabul edildi! Bakanlık İzmir Karabağlar’daki çevre felaketine ‘dur’ dedi

SABAH, İzmir'in Karabağlar İlçesinde belediye eli ile hayata geçirilen çevre katliamını 'Ev değil Çöplük yaptılar' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimiz büyük ses getirdi. Gazete haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, konu hakkında inceleme başlattı. Sabah erken saatlerde vahşi depolamanın yapıldığı alana giden il müdürlüğüne bağlı ekipler tutanak tutup tespitlerde bulundu. Ardından da ilçe belediyesinden çöpleri bulunduğu yerden bir an önce kaldırmasını istedi. CHP'li Karabağlar Belediyesi daha önce de aynı bölgede kaçak olarak vahşi çöp depolaması yapmış, bakanlık ilçe belediyesi hakkında idari işlem başlatıp para cezası uygulamıştı. Yaşananlar bu kadar da olmaz dedirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Uzundere'de 'Kentsel dönüşüm projesi hayata geçireceğim' diyerek evlerini yıktığı vatandaşlar aradan geçen 15 yıllık süreçte bir türlü evlerine kavuşamadı. Verilen sözler tutulmayınca, vatandaş büyük mağduriyet yaşadı.

KONUT ALANI ÇÖPLÜK OLDU

Binlerce aile Uzundere'de yıkılan evlerinin yerine yenisinin yapılmasını beklerken CHP'li Karabağlar Belediyesinden bu kadar da olmaz dedirten bir hamle geldi. Karabağlar Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Bölgesi 3 ve 4 etap inşaatlarının bulunduğu alanda kalan Temizlik işleri şantiyesini hiçbir izin almadan, kaçak olarak vahşi çöp depolama alanına çevirdi.

SABAH MANŞETİNE TAŞIDI

SABAH CHP'li Karabağlar Belediyesi'nin Uzundere'de altına imza attığı çevre katliamını 'Ev yapmadılar Çöplük yaptılar' başlığı ile manşetine taşıdı.

BAKANLIK HABERİMİZİ İHBAR KABUL ETTİ

Haberimiz büyük getirdi. SABAH'ın haberini ihbar kabul eden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, olaya el koydu. Sabah erken saatlerde vahşi depolamanın yapıldığı Uzundere'deki belediyeye ait temizlik işleri şantiyesine giden ekipler çöplerin kaçak olanak depolandığı alanda tespit yapıp tutanak tuttu. Ardından da belediye yetkililerine, çöpün bulunduğu yerden bir an önce bulunduğu yerden kaldırılması için süre verdi.

BU İLK DEĞİL

CHP'li Karabağlar Belediyesi daha önce de yine Uzundere bölgesinde ilçenin cadde ve sokaklarından topladığı çöpleri çöp transfer istasyonlarına dökmek yerine bakanlıktan hiçbir izin almadan bölgeye dökmüş, Çevre Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü de belediye yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup idari para cezası kesmişti.

KINAY YILLARCA ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODA BAŞKANLIĞI YAPMIŞTI

CHP'den Karabağlar Belediye Başkanı seçilmeden önce uzun yıllar TMOOB'a bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüten Helil İnay Kınay'ın ilçede kaçak olarak vahşi depolama yaptırarak çevre katliamına izin vermesi o süreçte skandal olarak nitelendirilmişti.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Karabağlar Belediyesi çöplerin kaçak olarak depolandığı Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiye alanının, Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içinde yer aldığını kabul etti. Açıklamada geçici atık depolama için bakanlıktan izin alındığını öne sürse de il müdürlüğü yetkilileri izin verilen alanın başka bir yer olduğunu belirtti.