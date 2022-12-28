Habil İle Kabil Hikayesi Nedir? Habil İle Kabil Hikayesi Kur’anda Nasıl ve Hangi Ayette Geçiyor?

İlk peygamber Hz. Adem ile Hz. Havva'nın oğulları olan Habil ile Kabil hikayesi, tüm semavî dinler için önem arz eder. Kabil Habil'i neden öldürmüştür diyenler için bunun esas nedeni kıskançlıktır. Müslümanların yanı sıra pek çok gayrimüslim de Habil ile Kabil Kur'an'da nasıl geçiyor diye sorar. Kur'an-ı Kerim'de Habil'in adağının kabul edildiğini, ancak Kabil'inkinin edilmediği söylenir. Peki Kabil ile Habil hikayesi nasıldır? Kabil'in kardeşi Habil'i öldürmesinin gerçek nedeni nedir?

Habil ile Kabil Hikayesi Nedir?

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği en ibretlik kıssalardan biri şüphesiz ki Hz. Adem'in iki oğlu olan Habil ve Kabil'in hikayesidir.

Bu, bir adamın işlediği ilk cinayetin ve ilk öldürülen adamın kıssasıdır. İbn-i İshak tefsirinde, Hz. Adem'in karısı Hz.Havva'nın her biri ikiz olmak üzere bir erkek ve bir de kız doğurduğunu söyler. Kabil kendi ikiz kız kardeşi Aklimâ ile evlenmek istemiş, ancak babası onun Habil'in ikiz kardeşi olan Lebudâ ile evlenmesini emretmiştir. Kabil'in bunu kabul etmemesinin nedeni ise Aklimâ'nın Lebudâ'dan daha güzel olmasıdır. Hz. Adem, aralarında biraz daha uzaklık olması nedeniyle böyle bir çözüm bulmuştur. Bu durum, Kabil'in Habil'e daha çok öfke duymasına neden olmuştur. İki kardeş arasındaki düşmanlığın gerçek nedeninin bu olup olmadığı ise tartışılır. Çünkü, söz konusu fikir sahih olmayan bir hadisten ortaya çıkmıştır.

Kabil'i Habil'i Öldürmeye İten Diğer Nedenler Neler?

Bir diğer rivayete göre Kabil ve Habil, Allah'a şükranlarını sunmak için adak adamışlardır. Biri çiftçi, biri ise çobandır. Bu yüzden Habil en iyi hayvanlarını, Kabil ise çürük meyve ve sebzelerini Allah adamıştır. Ancak, Allah sadece Habil'in sunduklarını kabul etmiştir. Ava gittikleri bir gün Kabil bir Leopar görmüş ve onu öldürmek istemiştir. Hayvanla başa çıkamaması ve zor duruma düşmesi ile birlikte Habil Leoparı öldürerek onun hayatını kurtarmıştır. Tüm bunlar, onun kardeşine karşı kin duymasına neden olmuştur. Habil'i öldürmeye karar veren Kabil, kardeşine bunu söylediğinde hiçbir karşılık almamıştır. Çünkü, Habil Allah'tan korktuğu için Kabil'e kesinlikle zarar vermeyeceğini söylemiştir. Buna rağmen gardını indirmeyen Kabil, onu öldürerek insanlığın ilk katili olmuştur.

Kur'an-ı Kerim'de Habil ile Kabil Olayı Nasıl Geçer?

Maide Sûresi'nin, 27. ve 32. ayetlerine göre, Kabil kardeşinin cesedi ile ne yapacağını bilememiştir. Allah, ona yol göstermesi için bir karga göndermiş ve bu kuş gagası ile toprağı eşeleyerek ne yapması gerektiği hakkında ona fikir vermiştir. Daha sonra büyük bir vicdan azabı duyan Kabil, yaptığına pişman olmuş ve kargadan bile aciz bir varlık olduğunu düşünmüştür. Bu utançla ailesinden ayrılan Kabil, annesi ve babasından uzakta bir yaşam sürmüştür. Kur'an-ı Kerim'deki Maide Sûresi'nde konuyla ilgili şu ayetlere yer verilmiştir:

Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, "Andolsun seni mutlaka öldüreceğim" demişti. Öteki, "Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder" demişti. (Maide: 27)

"Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım." (Maide: 28)

"Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır." (Maide: 29)

Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. (Maide: 30)

Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. "Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?" dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. (Maide: 31)