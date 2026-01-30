Hablemitoğlu suikastı davasında tek tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır tahliye edildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'daki evinin önünde öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya, bu davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem salonda hazır bulunurken Mehmet Narin ise duruşmadan vareste tutulduğu için katılmadı.

Mahkeme Başkanı, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Eskişehir'de düzenlenen konferansı ile cinayetin işlendiği gün Hablemitoğlu'nun uğradığı markete ait kamera kayıtlarında yer alan şüphelilerin araştırılmasına ilişkin Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliğince süründürülen soruşturmanın numarasını tutanaklara talepler kapsamında geçirdi. Ardından Hablemitoğlu ailesinin avukatlarına söz verdi. Müşteki avukatları, kamera kayıtlarında tespit edilen yeni şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sonuçlanmasının beklenmesi yönünde mahkemeden talepte bulundu. Görüşü alınan Cumhuriyet savcısı, aynı olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini isteyerek, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ile diğer tutuksuz sanıkların mevcut durumlarının devamına karar verilmesini talep etti.

"TUTUKLULUK SÜREM CEZAYA DÖNÜŞTÜ"

Söz alan tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, duruşmanın önceki savcısı hakkında FETÖ ile bağlantısı bulunduğuna dair elindeki tüm belge ve bilgileri Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiğini ve suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sanık Bozkır, "Ben de gerçek faillerin bulunmasını istiyorum. Davanın tek tutuklu sanığıyım, tutukluluk sürem cezaya dönüşmüştür. Suçsuz olduğum bilirkişi raporları ve kamera kayıtlarında ortaya çıkmıştır." dedi. Diğer tutuksuz sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, mahkemeden üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını isteyerek, olaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarıyla ilgili yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenmesini istedi.

DOSYADA TUTUKLU SANIK KALMADI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, diğer sanıklar yönünden adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine ve dosya kapsamındaki diğer soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verdi. Duruşmayı 18 Mayıs'a erteledi. Kararın yanı sıra Nuri Gökhan Bozkır'ın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te ele geçirilen ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" davasında verilen hüküm kapsamında tutuklu bulunması nedeniyle cezaevinden tahliye edilmesi mümkün olmayacak.