Habur-2 Çayı’nda kayıp genci arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor

Olay, dün Beytüşşebap ilçesine bağlı Komate mevkisinde bulunan Habur-2 Çayı'nda meydana geldi. İddiaya göre balık avladığı sırada dengesini kaybederek akıntıya kapılan Erkan Sak, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve diğer arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk gün boyunca devam eden çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, hava karardıktan sonra güvenlik gerekçesiyle ara verilen arama faaliyetleri, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına Şırnak AFAD'a bağlı 3 araç, 5 personel, 1 arama-kurtarma botu, 1 su üstü dronu ve 1 su altı dronu katılıyor. Ayrıca Cizre Belediyesi İtfaiyesi'nden 4 dalgıç personel, Bitlis'in Tatvan ilçesinden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç ekibi ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma Timi de çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, Habur-2 Çayı boyunca hem su yüzeyinde hem de su altında titiz arama faaliyetlerini sürdürürken, Erkan Sak'ın yakınları ile bölge sakinlerinin umutlu bekleyişi de devam ediyor.