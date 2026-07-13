Habur Çayı’nda kaybolan Erkan’ı arama çalışmaları sınır ötesine taşındı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Taşarası Köyü yakınlarında 9 Temmuz günü saat 18:00 sıralarında Erkan Sak (28) balık tutmak amacıyla Habur 2 Çayı'na girdi. Ancak bir süre sonra dengesini kaybederek debisi yüksek olan suya kapıldı ve gözden kayboldu. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İlk akşam havanın kararması sebebiyle ön keşif ve planlama yapan ekipler, şafak vaktiyle birlikte geniş çaplı bir operasyon başlattı. Arama çalışmalarına; Diyarbakır Jandarma Sualtı Kurtarma (SAK) Timi, Bitlis ve Cizre Sualtı Grup Amirlikleri, Cizre İtfaiye Dalgıç Ekipleri ve Şırnak AFAD personelinden oluşan kalabalık bir uzman kadro katılıyor.

DEBİNİN YÜKSEK OLMASI ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRİYOR

Suyun debisinin yaklaşık 10 mil/saat (yaklaşık 16 km/s) üzerinde olması ve derinliğin bazı noktalarda 8 ila 10 metreyi bulması nedeniyle dalgıçlar zor anlar yaşıyor. Akıntının şiddetinden dolayı kurulan havai hat (köprü hat) sistemleri ve rafting botları devrilme tehlikesi atlattı. Dalgıçların hayati tehlike yaşaması üzerine arama stratejisi değiştirilerek fiziki insan gücü ve teknolojik imkanlara ağırlık verildi.

KAYA BLOKLARI EKSKAVATÖRLERLE KIRILDI

Kayıp vatandaşın su altında sıkışma ihtimaline karşı, ailenin de talebi doğrultusunda Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi'ne ait kovalı ve kırıcılı 2 ekskavatör bölgeye indirildi. Erkan Sak'ın düştüğü noktanın 10 metre aşağısındaki dev kaya blokları kırılarak yerinden oynatıldı. Bu esnada Sak'a ait olduğu belirlenen serpme balık ağına ulaşıldı ancak başka bir ize rastlanmadı. Ayrıca Hakkari İl Özel İdaresi'nden getirilen özel sondaj kamera sistemi ile su altındaki kaya oyukları tek tek görüntülendi.

SINIR ÖTESİNDE DE ARAMA YAPILIYOR

Arama faaliyetleri sadece nehir yatağıyla sınırlı kalmadı. Şırnak Valiliği'nin askeri birimlerden aldığı özel izinler doğrultusunda, köy halkından oluşan 15 kişilik bir ekip Habur 2 Sınır Kapısı'nı geçerek ülke sınırları dışında da kıyı ve su altı kamerası ile arama gerçekleştirdi. Türkiye tarafında ise Uludere İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 30 Güvenlik Korucusu nehir yatağı boyunca karadan tarama faaliyeti yürütüyor.

ÇELİK TEL İLE ÖNLEM SETİ OLUŞTURULDU

Vatandaşın cansız bedeninin su yüzeyine çıkması halinde akıntıya kapılıp gitmesini önlemek amacıyla, Şenoba Tugay Komutanlığı'ndan temin edilen güçlendirilmiş çelik tellerle nehir üzerine özel bir set kuruldu.

HAVADAN VE KARADAN KESİNTİSİZ TAKİP

Çalışmalara Hakkari Zap Rafting Derneği üyeleri de botlar ve dronlarla destek veriyor. AFAD ve Jandarma'ya ait insansız hava araçları (dronlar), olayın başladığı noktadan Habur 2 Köprüsü ve sınır hattına kadar olan geniş bir havzada havadan sürekli tarama yapıyor. Ekiplerin, Erkan Sak'ı bulmak için bölgedeki yoğun mesaisi sürüyor.