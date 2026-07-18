Habur Çayı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı'na balık tutmaya giden Erkan Sak (28), dengesini kaybederek suya düştü. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, güvenlik korucuları ve ilgili kurumların ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Zorlu arazi ve akarsu koşullarına rağmen 9 gündür aralıksız sürdürülen çalışmalarda yapay zekâ destekli dronlar da kullanıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama faaliyetleri sırasında Erkan Sak'ın cansız bedeni drone tarafından suya düştüğü noktanın yaklaşık 3-4 kilometre aşağısında tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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