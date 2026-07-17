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Giriş Tarihi: 17.07.2026 16:55

Habur Çayı'nda kayıp gençten acı haber: Erkan Sak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde balık tutmak için gittiği Habur Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 28 yaşındaki Erkan Sak'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 9'uncu gününde bulundu.

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Habur Çayı’nda kayıp gençten acı haber: Erkan Sak’ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu!
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Olay, Beytüşşebap ilçesinden geçen Habur Çayı'nda meydana geldi. Balık tutmak amacıyla çay kenarına giden Erkan Sak, dengesini kaybederek suya düştü. Kuvvetli akıntıya kapılan Sak, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, güvenlik korucuları ve ilgili kurumların ekipleri sevk edilerek geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Zorlu arazi ve akarsu koşullarına rağmen 9 gündür aralıksız sürdürülen çalışmalarda yapay zeka destekli dronlar da kullanıldı. Ekiplerin yürüttüğü arama faaliyetleri sırasında Erkan Sak'ın cansız bedeni, adaya ait drone tarafından, suya düştüğü noktanın yaklaşık 3-4 kilometre aşağısında tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler tarafından sudan çıkarılan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ŞIRNAK

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Habur Çayı'nda kayıp gençten acı haber: Erkan Sak'ın cansız bedeni 9 gün sonra bulundu!
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