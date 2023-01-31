Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı

Habur Sınır Kapısı'nda dün akşam Gümrük Muhafaza Görevlileri tarafından yaşlı bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gümrük Muhafaza görevlilerinin yerde bir adamı darp ettiği buna tepki gösteren kadınında bir Gümrük Muhafaza görevlisi tarafından tekme atılarak darp edildiği ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Habur Sınır Kapısında 31 Ocak 2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" denildi.

Şırnak Barosu olay ile ilgili açıklamalarda bulundu; "Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır"