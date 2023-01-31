Haberler Yaşam Haberleri Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı
Giriş Tarihi: 31.1.2023 12:44 Son Güncelleme: 31.1.2023 12:59

Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı

Şırnak Valiliği, Habur Sınır Kapısında Gümrük Muhafaza görevlileri tarafından bir çifte uygulanan şiddet ile ilgili 2 görevlinin açığa alındığını bildirdi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı

Habur Sınır Kapısı'nda dün akşam Gümrük Muhafaza Görevlileri tarafından yaşlı bir kadın ve erkeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Gümrük Muhafaza görevlilerinin yerde bir adamı darp ettiği buna tepki gösteren kadınında bir Gümrük Muhafaza görevlisi tarafından tekme atılarak darp edildiği ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Şırnak Valiliği, 2 gümrük muhafaza memurunun açığa alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; "Habur Sınır Kapısında 31 Ocak 2023 günü yaşanan ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerdeki müessif olay ile ilgili olarak; Valiliğimiz tarafından soruşturma başlatılmış, olaya karıştığı tespit edilen iki gümrük muhafaza memuru açığa alınmıştır" denildi.

Şırnak Barosu olay ile ilgili açıklamalarda bulundu; "Sosyal medyaya yansıyan bir kısım görüntülerde Habur Sınır Kapısında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından bir çifte şiddet uygulandığı görülmektedir. Baromuz tarafından gerekli araştırmalar yapılmakta olup en kısa zamanda ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Van'da saldırgan köpek dehşeti: 10 yaşındaki Mete Durna hayatını kaybetti
SON DAKİKA: CHP'li Özel canlı yayında açıkladı: 6'lı masa iktidara gelince MİT Başkanı'nı görevden alacak
Cizre’ye kadın eli değdi
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den 'Erdoğan yeniden aday olamaz' diyen 6'lı masaya: Bal gibi de, buz gibi de aday...
Son dakika | İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal
6'lı masa mutabakatta FETÖ'yü de unutmadı: KHK'lılar görevlerine iade edilecek
Haris Seferovic'in yeni adresi belli oldu! Galatasaray'daki geleceği çok konuşuluyordu...
Tamamen alışkanlıktan
Babacan'dan itiraf gibi çıkış: Avrupa bize aferin diyecek!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Habur Sınır Kapısındaki darp olayı ile ilgili 2 gümrük muhafaza memuru açığa alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA