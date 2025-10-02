HAC KURA ÇEKİM TARİHİ BEKLENİYOR! Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek, belli oldu mu?

HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı Hac kura çekim tarihini henüz resmi olarak açıklamadı. Ancak geçmiş yılların uygulamalarına bakıldığında, kuraların genellikle Ekim sonu veya Kasım başı gibi çekildiği görülüyor.

Örneğin, 2025 Hac kuraları benzer bir dönemde gerçekleştirilmişti. Bu doğrultuda, 2026 Hac kurası için de 2025'in son çeyreğinde bir çekiliş bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda, Diyanet tarafından e-Devlet üzerinden ve resmi kanallardan duyurulacak. Adayların, kura sonuçlarını takip etmek için SMS bildirimlerini aktif hale getirmeleri faydalı olacak.