Hac yolundaki hatıralar sergi oldu

Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın Kutsal haç yolculuğu sırasında belge , eşya ve fotoğraflardan oluşan bir sergisi İstanbul Hava Limanında sanatseverlere sunuldu. Sergide koleksiyoner Fatih Ketancı'nın 1947 ile 2000 yılları arasında yapılan hac yolculuklarına ait topladığı belge, eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Hac yolculuğunun hazırlık aşamasından kutsal topraklara uzanan tüm süreçlerin belge, fotoğraf ve objeler aracılığıyla kayıt altına alınmasının amaçlandığı sergide, hacıların valizlerinde yer alan eski evraklar, yolculuk fotoğrafları, uçak biletleri gibi objeler bulunuyor. Sergi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 7 Nolu Kapı'da 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.

