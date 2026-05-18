Haberler Yaşam Haberleri Hac yolundaki hatıralar sergi oldu
Giriş Tarihi: 18.05.2026 20:17

Kutsal hac yolculuğuna ait belge, eşya ve fotoğraflardan oluşan "Bir Yol Bin Hatıra" adlı sergi, İstanbul Havalimanı'nda ziyarete açıldı.

Mustafa KAYA
Koleksiyoner Fatih Ketancı'nın Kutsal haç yolculuğu sırasında belge , eşya ve fotoğraflardan oluşan bir sergisi İstanbul Hava Limanında sanatseverlere sunuldu. Sergide koleksiyoner Fatih Ketancı'nın 1947 ile 2000 yılları arasında yapılan hac yolculuklarına ait topladığı belge, eşya ve fotoğraflar yer alıyor.

Hac yolculuğunun hazırlık aşamasından kutsal topraklara uzanan tüm süreçlerin belge, fotoğraf ve objeler aracılığıyla kayıt altına alınmasının amaçlandığı sergide, hacıların valizlerinde yer alan eski evraklar, yolculuk fotoğrafları, uçak biletleri gibi objeler bulunuyor. Sergi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 7 Nolu Kapı'da 17 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL HAVALİMANI

