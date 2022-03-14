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Giriş Tarihi: 14.3.2022 11:06 Son Güncelleme: 14.3.2022 11:06

Haccın Farzları, Sünneti Ve Vacipleri: Haccın Farzları Nelerdir, Kaç Şartı Vardır?

Haccın Farzları, Sünneti Ve Vacipleri: Haccın Farzları Nelerdir, Kaç Şartı Vardır?

Müslümanlar için İslam dininin farzlarını bilmek büyük önem taşıyor. Farzlar, Müslüman olanlara verilmiş olan sorumluluklar olarak biliniyor. Yazımızın devamında hac ibadetinin farzları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

İslam'ın şartları arasında hacca gitmek yer alıyor. Bu nedenle haccın vaciplerini, farzlarını bilmek gerekiyor. Bu sayede Hac ibadetini eksiksiz olarak yapabilirsiniz.

Haccın Fazları Nelerdir?

Hac ibadetinin toplamda 3 adet farzı bulunuyor. Bu farzlar hacca giden herkes için geçerliliğini koruyor. Bilinen 3 farzı mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Herhangi birini yerine getirmediğinizde hac yapmış sayılmıyorsunuz. İşte haccın farzları:

  • İhrama girmek
  • Arafat'ta vakfe etmek
  • Kabe'yi tavaf etmek

Haccın Vacipleri Nelerdir?

Haccın asli olan 5 vacibi bulunuyor. Bunlar:

  • Sa'y
  • Müzdelife vakfesi
  • Şeytan taşlama
  • Saçları tıraş etme ya da kısaltma
  • Veda vakfı

Olarak biliniyor. Bunların yanı sıra tamamlayıcı olan vacipler de bulunuyor.

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor:

  • İhrama mikattan girmek
  • Cemrelere taş atmak
  • Müzdelife'de vakfe yapmak
  • Bayramın ilk 3 gününde Mina'da gecelemek
  • Veda tavafı yapmak

Maliki mezhebine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Telbiye
  • Müzdelife'de gecelemek

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Haccın Farzları, Sünneti Ve Vacipleri: Haccın Farzları Nelerdir, Kaç Şartı Vardır?
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