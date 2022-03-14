Haccın Farzları, Sünneti Ve Vacipleri: Haccın Farzları Nelerdir, Kaç Şartı Vardır?

İslam'ın şartları arasında hacca gitmek yer alıyor. Bu nedenle haccın vaciplerini, farzlarını bilmek gerekiyor. Bu sayede Hac ibadetini eksiksiz olarak yapabilirsiniz.

Haccın Fazları Nelerdir?

Hac ibadetinin toplamda 3 adet farzı bulunuyor. Bu farzlar hacca giden herkes için geçerliliğini koruyor. Bilinen 3 farzı mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Herhangi birini yerine getirmediğinizde hac yapmış sayılmıyorsunuz. İşte haccın farzları:

İhrama girmek

Arafat'ta vakfe etmek

Kabe'yi tavaf etmek

Haccın Vacipleri Nelerdir?

Haccın asli olan 5 vacibi bulunuyor. Bunlar:

Sa'y

Müzdelife vakfesi

Şeytan taşlama

Saçları tıraş etme ya da kısaltma

Veda vakfı

Olarak biliniyor. Bunların yanı sıra tamamlayıcı olan vacipler de bulunuyor.

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor:

İhrama mikattan girmek

Cemrelere taş atmak

Müzdelife'de vakfe yapmak

Bayramın ilk 3 gününde Mina'da gecelemek

Veda tavafı yapmak

Maliki mezhebine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor: