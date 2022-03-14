Haccın Farzları, Sünneti Ve Vacipleri: Haccın Farzları Nelerdir, Kaç Şartı Vardır?

İslam'ın şartları arasında hacca gitmek yer alıyor. Bu nedenle haccın vaciplerini, farzlarını bilmek gerekiyor. Bu sayede Hac ibadetini eksiksiz olarak yapabilirsiniz.
Hac ibadetinin toplamda 3 adet farzı bulunuyor. Bu farzlar hacca giden herkes için geçerliliğini koruyor. Bilinen 3 farzı mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Herhangi birini yerine getirmediğinizde hac yapmış sayılmıyorsunuz. İşte haccın farzları:
Haccın asli olan 5 vacibi bulunuyor. Bunlar:
Olarak biliniyor. Bunların yanı sıra tamamlayıcı olan vacipler de bulunuyor.
Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor:
Maliki mezhebine göre ise haccın müstakil vacipleri şu şekilde sıralanıyor: