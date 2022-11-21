Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?

Hacer-ül Esved nedir, ne anlama gelir? Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş kaynaklarda Hz. İbrâhim tarafından Kâbe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği söylenir.
Hacer'i Esved adıyla da bilinen taşın cennetten geldiğine iman edilir. Tıpkı Kabe gibi Hacerül Esved de tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.
Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yeryüzüne indirilmiş ve büyük tufan zamanında da Hz. Nuh tarafından korunmuştur. .
Hacerül Esved taşı, Hz. İbrahim'in peygamber olduğu dönemde Kabe'ye yerleştirilmiştir.