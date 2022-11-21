Haberler Yaşam Haberleri Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?
Giriş Tarihi: 21.11.2022 21:36 Son Güncelleme: 21.11.2022 21:36

Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?

Hacer-ül Esved kelime anlamını ilk kez duyanlar Hacer-ül Esved nedir, ne demektir sorusuna yanıt arıyor. el-Hacerü'l-esved terkibi Arapça'da "siyah taş" anlamına gelir. Her yıl Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Kabe'yi tavaf eder ve Hacerül Esved taşını selamladığı da bilinenler arasındadır.

Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?

Hacer-ül Esved nedir, ne anlama gelir? Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş kaynaklarda Hz. İbrâhim tarafından Kâbe'nin inşası esnasında tavafın başlangıç noktasını belirlemek amacıyla yerleştirildiği söylenir.

HACERÜL ESVED NEDİR?

Hacer'i Esved adıyla da bilinen taşın cennetten geldiğine iman edilir. Tıpkı Kabe gibi Hacerül Esved de tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.

Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yeryüzüne indirilmiş ve büyük tufan zamanında da Hz. Nuh tarafından korunmuştur. .

HACERÜL ESVED NE ZAMAN YERLEŞTİRİLMİŞTİR?

Hacerül Esved taşı, Hz. İbrahim'in peygamber olduğu dönemde Kabe'ye yerleştirilmiştir.

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Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?
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