Hacer-ül Esved nedir? Hacer-ül Esved ne anlama gelir?

HACERÜL ESVED NEDİR?

Hacer'i Esved adıyla da bilinen taşın cennetten geldiğine iman edilir. Tıpkı Kabe gibi Hacerül Esved de tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilir.

Arapçada Hacer taş anlamına gelir. Esved ise siyah demektir. Siyah renkli kutsal taş, Allah'ın emriyle Cebrail tarafından yeryüzüne indirilmiş ve büyük tufan zamanında da Hz. Nuh tarafından korunmuştur. .

HACERÜL ESVED NE ZAMAN YERLEŞTİRİLMİŞTİR?

Hacerül Esved taşı, Hz. İbrahim'in peygamber olduğu dönemde Kabe'ye yerleştirilmiştir.