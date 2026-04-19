Hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladık

Türkiye’den ilk hac kafilesi, hac görevlerini yerine getirmek için İstanbul Havalimanı’ndan yola çıktı. Yılların hasreti, dualar ve gözyaşlarıyla birleşirken iman, sabır ve teslimiyetle dolu hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Diyanet İşleri Başkanlığı ekipleri nezdinde, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında hareket eden hac kafilesi, kutsal toprakların bulunduğu Suudi Arabistan'a hareket için yola çıktı. Havalimanında yapılan uğurlama programına, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Arif Tevrek'te katıldı. Arnavutköy Yeşil Camii Müezzini Mahmut Abdullah Yılmaz tarafından ilahi okunurken Arnavutköy İlçe Müftüsü Ümit Kartal ise hacı adayları için dua etti. Hacı adayları ise duygularını SABAH'a anlattı:
'17 YIL BEKLEDİM'
Ramazan Kanat: Rabb'im bizi çağırdı. Biz de Allah'ın izniyle gideceğiz. Rabb'im, bütün Müslüman kardeşlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde olmasını nasip etsin inşallah
Hayri Parmaksız: Kelimelerle ifade edemem, çok büyük bir mutluluk.
Hacı adayı Zübeyre Gören: 17. senemizde çıktı. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız.
'AYAKLARIM YERE BASMIYOR'
Himmet Beyler: Ayaklarımız yere basmıyor. Bundan daha büyük mutluluk olur mu?
Emin Türkkan: 14 sene oldu. Allah bekleyen herkese nasip etsin.
'İSLAM ÂLEMİNE DUA EDECEĞİM'
Hamza Çiçek: 13 yıldır bekliyoruz. Gençliğimizde yazıldık ama ihtiyarladık. Bütün İslam alemine dua edeceğiz. 15 kişilik grup halinde gidiyoruz.