Hacılardan kutlu mekanlara ziyaret

Hac görevini yerine getiren hacılar, hicrette Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan Medine'ye gelmeye devam ediyor.Medine'de otellere yerleşen hacıların en çok ziyaret ettiği mekan Mescid-i Nebevi... Müslümanlar, günün büyük kısmını Mescid-i Nebevi'de geçiriyor. Hacılar, Mescid-i Nebevi'de önce Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer'in (ra) kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor. Hacılar; Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere geldiğinde 'Esselamün aleyke ya Resullah', 'Esselamün aleyke ya Habiballah' ve 'Esselamün aleyke ya Nebiullah' diyerek Hz. Muhammed'e (sav) hürmetlerini iletiyor.Hacılar; Hz. Hamza (ra) başta olmak üzere bazı sahabelerin kabirlerin bulunduğu Uhud Şehitliği, Uhud Dağı ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti. Müslümanlar, İslam tarihinde önemli bir yeri olan Hendek Savaşı'nın yapıldığı mevkide yaptırılan Yedi Mescid'ine de geldi ve namaz kıldı.Hacılar; Hz. Muhammed'in (sav) ilk taşı kendi elleriyle yerleştirdiği Kuba Mescidi'ni de ziyaret etti. Hacılar; Medine'nin kuzeybatısında yer alan Kıbleteyn Mescidi'ni de ziyaret etti. Mescit, hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber'in öğle namazını kıldırdığı esnada aldığı ilahi emirle yönünü Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevirmesi nedeniyle 'iki kıbleli mescit' anlamına gelen 'Mescid-i Kıbleteyn' adı ile biliniyor.Hac farizasını yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan 30 vatandaşımızın vefat ettiği bildirildi. 2023 yılı haccı içerisinde 1 Temmuz tarihine kadar 8'i kadın olmak üzere toplamda 30 vatandaşımız hac ibadetini gerçekleştirirken vefat etti. Kutsal topraklarda yaşamını yitiren Mehmet Topçu, Sebiha Canol ve Şabettin Erçakan'ın, Arafat'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.