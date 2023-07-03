Haberler Yaşam Haberleri Hacılardan kutlu mekanlara ziyaret
Giriş Tarihi: 3.7.2023

Hacılardan kutlu mekanlara ziyaret

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
Hacılardan kutlu mekanlara ziyaret
Hac görevini yerine getiren hacılar, hicrette Hz. Muhammed'e (sav) kucak açan Medine'ye gelmeye devam ediyor.
Medine'de otellere yerleşen hacıların en çok ziyaret ettiği mekan Mescid-i Nebevi... Müslümanlar, günün büyük kısmını Mescid-i Nebevi'de geçiriyor. Hacılar, Mescid-i Nebevi'de önce Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ömer'in (ra) kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor, sonrasında ise İslam Peygamberi'nin kabri ile minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor. Hacılar; Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yere geldiğinde 'Esselamün aleyke ya Resullah', 'Esselamün aleyke ya Habiballah' ve 'Esselamün aleyke ya Nebiullah' diyerek Hz. Muhammed'e (sav) hürmetlerini iletiyor.

OKÇULAR TEPESİ'NE TIRMANDILAR
Hacılar; Hz. Hamza (ra) başta olmak üzere bazı sahabelerin kabirlerin bulunduğu Uhud Şehitliği, Uhud Dağı ve Okçular Tepesi'ni ziyaret etti. Müslümanlar, İslam tarihinde önemli bir yeri olan Hendek Savaşı'nın yapıldığı mevkide yaptırılan Yedi Mescid'ine de geldi ve namaz kıldı.



İLK TAŞI ELLERİYLE YERLEŞTİRDİ
Hacılar; Hz. Muhammed'in (sav) ilk taşı kendi elleriyle yerleştirdiği Kuba Mescidi'ni de ziyaret etti. Hacılar; Medine'nin kuzeybatısında yer alan Kıbleteyn Mescidi'ni de ziyaret etti. Mescit, hicretin ikinci yılında Hz. Peygamber'in öğle namazını kıldırdığı esnada aldığı ilahi emirle yönünü Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'dan Kabe-i Muazzama'ya çevirmesi nedeniyle 'iki kıbleli mescit' anlamına gelen 'Mescid-i Kıbleteyn' adı ile biliniyor.

30 VATANDAŞ KUTSAL TOPRAKLARDA VEFAT ETTİ
Hac farizasını yapmak üzere kutsal topraklarda bulunan 30 vatandaşımızın vefat ettiği bildirildi. 2023 yılı haccı içerisinde 1 Temmuz tarihine kadar 8'i kadın olmak üzere toplamda 30 vatandaşımız hac ibadetini gerçekleştirirken vefat etti. Kutsal topraklarda yaşamını yitiren Mehmet Topçu, Sebiha Canol ve Şabettin Erçakan'ın, Arafat'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bakan Uraloğlu duyurdu: İki ildeki havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
İsveç'ten göstermelik kınama! Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırının ardından zorunlu açıklama yaptılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki müjdeyi verdi! Konut teslimatları Ekim, Kasım ve Aralık ayında yapılacak
Kılıçdaroğlu'nun Madımak paylaşımı alay konusu oldu! "Hangi otel, geceliği 316 bin lira olan mı?"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı "Korku ve Kederin Kaçtığı Gün" adlı oyun hakkında inceleme başlattı
Çeşme’de aşka geldiler
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 28 yaralı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hacılardan kutlu mekanlara ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA