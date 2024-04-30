Hadid Suresi’nin İlk 6 Ayeti Okunuşu - Hadid Suresi İlk 6 Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı ve Meali

Hadid Suresi, tevhid, iman, cihad ve ahiret gibi önemli konularda bilgiler içeren bir suredir. Hadid Suresi'nin ilk 6 ayeti imanın temellerini, Allah'ın kudretini ve yüceliğini ve müminlerin sorumluluklarını vurgularken imanın temel unsurlarını açıkça ortaya koyar. Bu gibi nedenler ile Hadid Suresi ilk 6 ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve meali imanın güçlenmesine ve Allah'a olan güvenimizin artmasına yardımcı olur ve Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı, her şeye kadir olduğu ve dilediğini yaptığı belirtilir.

Hadid Suresi'nin İlk 6 Ayeti Arapça Yazılışı





Hadid Suresi'nin İlk 6 Ayeti Okunuşu

1.Sebbeha lillahi ma fiyssemavati velardı ve huvel'aziyzulhakiymu.

2.Lehu mulkussemavati vel'ardı yuhyiy ve yumiytu ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

3.Huvel'evvelu vel'ahıru vezzahiru velbatınu ve huve bikulli şey'in 'aliymun.

4.Huvelleziy halekassemavati vel'arda fiy sitteti eyyamin summesteva 'alel'arşi ya'lemu ma yelicu fiylardı ve ma yahrucu minha ve ma yenzilu minessemai ve ma ya'rucu fiyha ve huve me'akum eyne ma kuntum vallahu bima ta'melune besıyrun.

5.Lehu mulkussemavati vel'ardı ve ilellahi turce'ul'umuru.

6.Yuliculleyle fiynnehari ve yulicunnehare fiylleyli ve huve 'aleymun bizatissuduri.

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Hadid Suresi İlk 6 Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Hadid suresi ilk 6 ayet okunuşu, Türkçe anlamı ve mealini inceleyecek olursak eğer şu şekildedir:

1. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih etmektedir. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

2. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

3. O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın'dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

4. O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş'a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

5. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak ona döndürülür.

6. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.