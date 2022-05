Hadid Suresi Okunuşu - Hadid Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali ve Tefsiri

Hadid Suresi Kur'an'ın 57. suresidir. Bu nedenle Hadid suresi okunuşu ve yazılışı birçok Müslüman tarafından oldukça iyi şekilde bilinir. Bu süre ismini 25. ayet içerisinde geçen hadid kelimesinden alır. Bu kelime de demir anlamına gelir. Hadid Suresi Arapça yazılışı kolay okunsa da kişiler bu surenin her ayetinin anlamını da bilmek ister. Bu nedenle Hadid Suresi Türkçe anlamı da kişilerin ilgisi alanındadır. Hadid Suresi meali ve tefsiri incelendiğinde Müslümanlara çok önemli bilgiler verdiği görülebilir. Bu sure Allah'ın kainatta istediği her şeyi yapabileceği vurgulanmıştır.