Hadımköy’e yeni eğitim ve yaşam merkezleri

Arnavutköy Belediyesi'nin Hadımköy Mahallesi'nde tamamladığı Arnavutköy Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (ASMEK), ARNAÇOCUK ve Yunus Emre Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışın ardından eğitim alanlarını gezen Bakan Tekin, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Arnavutköy'de eğitim yatırımlarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Tekin, ilçede 30'un üzerinde okul yatırımının devam ettiğini söyledi. Son yıllarda eğitim alanında önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Tekin, Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin yeni dersliğin hizmete alındığını, 820 bin öğretmen ataması gerçekleştirildiğini dile getirdi.

OKUL ALANLARI İÇİN UYARI

Hızlı nüfus artışı yaşayan ilçelerde okul alanlarının şimdiden planlanması gerektiğini vurgulayan Tekin, imar planlarında eğitim alanlarına yeterli yer ayrılmasının önemine dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul yapımı konusunda kaynak sıkıntısı yaşamadığını belirten Tekin, en büyük ihtiyacın uygun arsa olduğunu söyledi.

BELEDİYELERLE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Konuşmasında belediyelerle yürütülen ortak projelere de değinen Tekin, eğitim kurumlarının ilgili mevzuat çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon içinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Arnavutköy Belediyesi ile yürütülen ARNAÇOCUK ve ASMEK çalışmalarını örnek gösteren Tekin, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin eğitim yatırımlarını güçlendirdiğini ifade etti.

ASMEK SAYISI 6'YA ÇIKTI

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise açılışı yapılan yeni merkezle birlikte ilçedeki ASMEK sayısının altıya yükseldiğini söyledi. Yaklaşık 363 metrekare kapalı alana sahip, üç derslikli ve 45 öğrenci kapasiteli ARNAÇOCUK anaokulunun da hizmete girdiğini belirten Candaroğlu, çocukların oyun ve keşif temelli eğitim anlayışıyla geleceğe hazırlanacağını kaydetti. Candaroğlu ayrıca Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde iki katlı yeni bir anaokulunun temelinin atıldığını, eğitim yatırımlarının ilçenin 38 mahallesini kapsayacak şekilde sürdüğünü söyledi. Açılışı yapılan Yunus Emre Parkı'nın ise son 30 ayda hizmete alınan 38'inci park olduğunu belirten Candaroğlu, yaklaşık 500 bin metrekare yeni yeşil alanın Arnavutköylülerin kullanımına sunulduğunu ifade etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör