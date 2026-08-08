Haberler Yaşam Haberleri Hadımköy'e yeni eğitim ve yaşam merkezleri
Giriş Tarihi: 8.08.2026

Hadımköy'e yeni eğitim ve yaşam merkezleri

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Hadımköy’e yeni eğitim ve yaşam merkezleri
  • ABONE OL
Arnavutköy Belediyesi'nin Hadımköy Mahallesi'nde tamamladığı Arnavutköy Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (ASMEK), ARNAÇOCUK ve Yunus Emre Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Tekin, ilçede 30'un üzerinde okul yatırımının devam ettiğini, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin eğitim yatırımlarını güçlendirdiğini belirtti. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yeni merkezle birlikte ilçedeki ASMEK sayısının altıya yükseldiğini söyledi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#YUSUF TEKİN #ARNAVUTKÖY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Hadımköy'e yeni eğitim ve yaşam merkezleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA