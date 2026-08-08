Hadımköy’e yeni eğitim ve yaşam merkezleri

Arnavutköy
Belediyesi'nin Hadımköy Mahallesi'nde tamamladığı Arnavutköy Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (ASMEK), ARNAÇOCUK ve Yunus Emre Parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Tekin, ilçede 30'un üzerinde okul yatırımının devam ettiğini, kamu kurumları arasındaki iş birliğinin eğitim yatırımlarını güçlendirdiğini belirtti. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da yeni merkezle birlikte ilçedeki ASMEK sayısının altıya yükseldiğini söyledi.