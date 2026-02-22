Hadise’den ’UNICEF’ skandalı: Türkiye’yi yardıma muhtaç gibi gösterdi!

KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyadan şarkıcıya sert tepki göstererek "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur" dedi ve şöyle devam etti:

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.