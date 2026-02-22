Haberler Yaşam Haberleri Hadise'den 'UNICEF' skandalı: Türkiye'yi yardıma muhtaç gibi gösterdi!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 21:45 Son Güncelleme: 22.02.2026 22:03

Şarkıcı Hadise, UNICEF için çektiği videoda Türkiye'yi, Gazze Sudan ve Afrika gibi derin krizin yaşandığı yardıma muhtaç ülkelerle birlikte andı. Yardım videosu tepkileri beraberinde getirdi. İnsani yardımda zirvede olan Türkiye'yi yardıma muhtaç ülkelerle bir tutan şarkıcının bu sözleri beraberinde "Gazze'de bebekler ölürken neredeydiniz?, "Bunun hesabı sorulmalı"gibi yorumları getirdi. Tepkiler sonrası şarkıcı paylaşımını sildi.

UNICEF'in "Çocuk Hakları Savunucusu" olan şarkıcı Hadise, Ramazan ayına özel hazırladığı sözde bağış videosu ile tepkilerin odağında.

Videoda, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadelerini kullanan Hadise'nin çağrısı sosyal medyada kısa sürede tepkileri beraberinde getirdi.

UNICEF üzerinden Türkiye'nin itibarını hedef alan bu paylaşım tepki çekti. İngiltere merkezli "Development Initiatives" kuruluşu tarafından hazırlanan Küresel İnsani Yardım 2022 Raporu'na göre, Türkiye, 2021'de gayrisafi milli hasılasına oranla en çok insani yardım yapan ülke sıralamasında, zirvede yer aldı.

Raporlarla Türkiye'nin insani yardıma önemli rakamları ayırdığı ve yardımlar yaptığı ortaya konurken UNICEF ile Türkiye'nin itibarını zedeleme amacı taşıyan sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral sosyal medyadan şarkıcıya sert tepki göstererek "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede 'yardıma muhtaç' ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur" dedi ve şöyle devam etti:

Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir.

