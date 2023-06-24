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Giriş Tarihi: 24.6.2023 05:54

Hafif ticari araç İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı

Bağcılar'da gece geç saatte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan hafif ticari araç park halinde duran İETT otobüsüne çarptı. Kaza sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralanırken araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

DHA
Hafif ticari araç İETT otobüsüne çarptı: 4’ü ağır 6 yaralı

Kaza saat 03.30 sıralarında Bağcılar Fevziçakmak Mahallesinde meydana geldi. Hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunanİETT otobüsüne çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda önlem alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan dördünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Hafif ticari araç İETT otobüsüne çarptı: 4'ü ağır 6 yaralı
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