Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Kaza, merkeze bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Özkan Şahinkaya (42) yönetimindeki 58 AHB 600 plakalı otomobil ile Musa Bal (54) yönetimindeki 58 AT 879 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, hafif ticari araç sürücüsü Musa Bal ve otomobil sürücüsü Özkan Şahinkaya ile eşi Ayşe Şahinkaya'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde yaralanan Merve (12) ve Buse Şahinkaya (16) ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna konuldu. Vali Yılmaz Şimşek, kazada yaralanan çocukları hastanede ziyaret ederek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ayşe Şahinkaya

Özkan Şahinkaya

Musa Bal