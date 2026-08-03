Hafif ticari araç ile patpat çarpıştı: 1 ölü 3’ü ağır 5 yaralı

Isparta'da Yalvaç yolunda saat 06:15 sıralarında Taşevi köyünden tarım aracı patpat ile bahçeye çalışmaya giden aile; Aşağı Kaşıkara kale civarı mevkiinde Senirkent istikametinden Yalvaç yönüne seyir halinde olan Efraim Fidan idaresindeki 07 GL 785 plakalı hafif ticari araç ile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile patpat ve hafif ticari araç kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole bulunan badem ağaçlarına çarparak durabildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin ihbarının ardından olay yerine toplam 4 ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde hafif ticari araç sürücüsü Efraim Fidan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tarım aracı patpat'ta bulunan yaralılar A. G., A. E. (5), İ.E. ve D.E. ile Ü.G. olay yerinde yapılan ilk müdahaleni ardından yaralı olarak Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar 3 yaralının durumunun ağır olduğunu kaydetti. Jandarma ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kurtarıcı yardımı ile kaza yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.