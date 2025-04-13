Haberler Yaşam Haberleri Hafif ticari araç motosiklete çarpıp kaçtı! Ağır yaralanan motosikletlinin yaşam mücadelesi sürüyor
Giriş Tarihi: 13.4.2025 15:47 Son Güncelleme: 13.4.2025 15:57

Hafif ticari araç motosiklete çarpıp kaçtı! Ağır yaralanan motosikletlinin yaşam mücadelesi sürüyor

İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda geçtiğimiz gün 23.30 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç, bir motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli Fatih Varlık ağır yaralandı, vicdansız sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Entübe edilen Varlık'ın hayati tehlikesi devam ederken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları sürüyor.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Hafif ticari araç motosiklete çarpıp kaçtı! Ağır yaralanan motosikletlinin yaşam mücadelesi sürüyor

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde Cebeci Tüneli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile seyir halindeki Fatih Varlık'a, hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından Hafif ticari araç sürücüsü kaçarken yere savrulan motosikletli yaralandı.

YARALININ DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine kazanın yaşandığı yere sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını sağladı. Ağır yaralanan Varlık ise, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen Varlık'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaçan sürücüyü yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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Hafif ticari araç motosiklete çarpıp kaçtı! Ağır yaralanan motosikletlinin yaşam mücadelesi sürüyor
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