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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:26

Hafta sonu deniz keyfi ölümle sonuçlandı

Sıcak havadan dolayı sahiller dolup taşarken Şilede denize giren 23 yaşındaki Muhammet Faik Taşin denizde boğularak hayatını kaybetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Hafta sonu deniz keyfi ölümle sonuçlandı

Haftasonunu değerlendirmek için ailesi ile birlikte Şile Vadi Plajı'na giden Muhammet Faik Taşin (23) akşam saat 19.00 sıralarında ailesiyle birlikte denize girdi.

Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Muhammet Faik denize girdikten bir süre sonra kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sahil güvenlik, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 40 dakika sonra Muhammet Faik Taşin kıyıda bulundu.

Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşin, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Sancaktepe'de bulunan Yunus Emre Merkez Camii'ne götürülüp öğlen vakti kılınan namaz sonrası Yenidoğan Mezarlığına defnedildi.

Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Abim çocuklarıyla birlikte Şile Vadi Plajı'na gitmiş. Oğlu Muhammet Faik, ısrarla denize girmek istiyor. Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyor. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Faik'i 40 dakika boyunca bulamamışlar. En son jandarma ekiplerine haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde denize girdiği yerden kıyıya vurmuş şekilde görülüyor. Hastaneye götürülüyor ancak kurtarılamıyor. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf. Biri olsa belki kurtulabilirdi" dedi.

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Hafta sonu deniz keyfi ölümle sonuçlandı
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