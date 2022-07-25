Hafta sonu deniz keyfi ölümle sonuçlandı

Yeğeninin cenazesini almak için Adli Tıp Kurumu'na gelen amca Murat Taşin, "Abim çocuklarıyla birlikte Şile Vadi Plajı'na gitmiş. Oğlu Muhammet Faik, ısrarla denize girmek istiyor. Yüzmeyi tam olarak bilmediği için kardeşi Hüseyin'in gözcülük yapmasını istiyor. Hüseyin tuvalete gidip döndüğünde kardeşini bulamıyor. Biraz aradıktan sonra sahil güvenliğe haber veriyorlar. Sahil Güvenlik orada yokmuş, ilgilenmemiş. Faik'i 40 dakika boyunca bulamamışlar. En son jandarma ekiplerine haber veriyorlar. Jandarma geldiğinde denize girdiği yerden kıyıya vurmuş şekilde görülüyor. Hastaneye götürülüyor ancak kurtarılamıyor. Şile denizi, katil demek. Kimse gitmesin. Şile sahil güvenliği son derece zayıf. Biri olsa belki kurtulabilirdi" dedi.