Hafta sonu kar geliyor

Soğuk hava yurt genelinde etkili oluyor. Erzurum Tekman ilçesinde gece sıcaklık eksi 24 dereceye kadar düşerken, Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 24, Kars'ın Selim ilçesinde ise eksi 15.9 derece ölçüldü. Bitlis'te günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ekipler yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hazal Abi (42), İl Özel İdaresi ve sağlık ekiplerinin zamanla yarışan çalışması sonucu güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olurken batıdan başlayarak yağışların artması bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları ve İç Anadolu'nun doğusunda yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülecek.

Pazar günü Marmara ve batıdan doğuya doğru soğuk ve yağışlı sistemin etkisi tekrar artacak. İstanbul'da ise yağışlı hava bekleniyor. Pazar günü soğuyan hava ile birlikte karla karışık yağmur ihtimali yükselecek. Özellikle akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.