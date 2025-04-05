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Giriş Tarihi: 5.4.2025

Hafta sonu yağışlı geçecek

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Hafta sonu yağışlı geçecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu hava tahmini raporuna göre, yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Hafta sonu yağışlı geçecek
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