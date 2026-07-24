Hafta sonuna dikkat fırtına geliyor

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz için ise fırtına uyarısı yaptı. 5 günlük tahmin haritalarına göre cumadan itibaren Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, cumartesi ve pazar özellikle Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde etkisini sürdürecek. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında da belirgin düşüş yaşanacak. Yeni haftanın ilk gününde ise yağışlı sistemin doğuya çekilmesi, batı bölgelerde ise güneşli havanın yeniden etkili olması bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA İ

stanbul'da cuma günü genellikle açık veya az bulutlu, güneşli bir hava beklenirken, gündüz sıcaklıkları 29°C ile 34°C arasında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık ortalama 21°C seviyelerine düşecek ancak hissedilen sıcaklık nemle birlikte biraz daha yükselecek. Ankara'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklığın yaklaşık 28°C ila 29°C civarında olacak. İzmir'de hava genellikle açık, bol güneşli ve sıcak geçecek; en yüksek sıcaklığın 34°C ve gece en düşük sıcaklığın 22°C civarında olması bekleniyor.

SEL VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle hafta sonu planı yapanların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör