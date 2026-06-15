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Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:21

Hafta sonunda 3 gecekondu alevlere teslim oldu

İstanbul Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde bir gecekondunda çıkan yangın büyüyerek alevlerin kısa sürede yanında bulunan 2 gecekonduya da sıçraması sonucu 3 gecekondu alev alev yandı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Hafta sonunda 3 gecekondu alevlere teslim oldu
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Yangın, saat 03.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi Karandeniz Sokak'ta meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple sokak üzerinde bulunan gecekondu da yangın çıktı. Giderek büyüyen alevler, bitişik haldeki diğer 2 gecekonduya da sirayet etti.

Alevleri gören mahalle sakinleri sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından yangın, soğutma çalışması yapılarak söndürüldü. Çıkan yangında 1 gecekondu kullanılamaz hale gelirken sirayet ettiği 2 gecekondu da maddi hasar meydana geldi. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

#İSTANBUL #GAZİOSMANPAŞA

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Hafta sonunda 3 gecekondu alevlere teslim oldu
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