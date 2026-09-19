Haftaya şemsiyesiz dışarı çıkmayın

Sıcak hava yerini yağışlı ve serin havalara bırakmaya başladı. Sonbaharın etkisini iyice göstereceği ve sıcaklıkların 14-22 derece arasında seyretmeye başlayacağı tarih belli oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, SABAH'a yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Dün yurdun batı ve orta kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem, bugün etkisini kaybediyor. 22 Eylül Salı gününden itibaren artık sonbahar havası etkili olmaya başlayacak. Gece sıcaklık 13-14 derecelere kadar düşecek, gündüz de 21-22 derecelerde seyredecek. Salı gecesi itibarıyla serin ve yağışlı bir hava bekliyoruz."

SELE DİKKAT!

Tek,"Bugün ve yarın daha çok Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağışlar olacak. Sel ve su taşkınlarına karşı dikkatli olunmalı. Pazartesi günü Muğla-Antalya-Isparta bölgesinde kuvvetli olmayan yağış geçişleri görülecek. Salı günü Balkanlar ve Karadeniz üzerinden serin ve yağışlı hava Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde ve Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili olacak. Sıcaklıklarda da 7-8 derecelik düşüş bekliyoruz. Çarşamba günü yağışlar Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de etkisini sürdürmeye devam edecek" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör