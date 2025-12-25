Hak çalan magandaları havadan tespit ettiler

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Tuzla genelinde takdir toplayan bir Drone uygulaması yaptı. Titizlikle çalışan ve Drone ile havadan tespit yapan polisler, trafik kurallarını ve diğer sürücülerin haklarını hiçe sayan ve insanların haklarını adeta gasp eden sürücüleri tek tek tespit etti. Polisler, trafik yoğun olduğu ve araç sürücülerinin yoğun trafikte bekledikleri Tershaneler Caddesi'nde Drone kaldırdı. Boş olan karşı şeride girerek ilerleyen ve çift şerif halinde oluşan yoğun trafikte bekleyen araç sürücülerinin önüne geçerek sürücülerin haklarını adeta gasp eden ve çalan trafik magandaları tek tek tespit edildi. Araçların plakaları sahadaki polislere bildirildi.

UYGULAMA ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Trafikte hak çalan ve havadan Drone ile tespit edilen magandalar, Tershaneler Caddesi'nin başında bekleyen polisler tarafından çevrildi ve tamamına cezai işlem uygulandı. "U Dönüşü" yapılması yasak olan noktalardan dönen, diğer trafik kurallarını da hiçe sayan otomobil sürücüleri ve trafiğe tescil olmayan kaldırımlarda araç kullanan motosiklet sürücüleri de yine Drone ile gökyüzünden tespit edildi ve tamamına ceza yazıldı. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hassasiyeti ve uygulaması örnek gösterilirken, vatandaşlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini bildirdi.