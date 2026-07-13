Hakan Bahçetepe hakim karşısında

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Hakan Bahçetepe'nin de arasında bulunduğu 9 sanığın 'yolsuzluk' iddiasına ilişkin yargılanmasına başlandı. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Erdal Celal Aksoy ve Baki Aydöner hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Aziz İhsan Aktaş'ın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları da katıldı.

Duruşmada sanık Aksoy, sağlık sorunları nedeniyle oturarak savunma yaptı. Aksoy, "Hukuka ve mevzuata aykırı herhangi bir eylemim söz konusu değildir. 300 bin dolar rüşvet suçlamasına dair tek bir delil yok. Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla suçlanıyorum. Aktaş'ın da benim aleyhime bir beyanı yoktur." dedi.

"O KASA BANA AİT DEĞİL. MİLLET DEDİKODU YAPMASIN DİYE EVDEN BELEDİYEYE YÜRÜYEREK GİDEN BİR İNSANIM"

Savunma yapan sanık Bahçetepe, "Ben belediye başkanı seçildikten sonra hayatımda hiçbir şey değişmedi. Seçildikten sonra da aynı davranış şekline devam ettim. Tek suçum var o da 35 yıl sonra belediye başkanı seçilmek. Hayatımda çok birikimim olmadı ancak hakkımda 'gizli kasasından balya balya dolar çıktı' şeklinde haber yapıldı. O kasa bana ait değil, eski belediye başkanının dolabına konulan kasa. Ben 1 gün bile elimi sürmedim ancak belediye mührünü kasaya koymuşlar. Kayınpederim 40 yıllık iş insanıdır. Kendi birikimi benimle ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Ben millet dedikodu yapmasın diye evden belediyeye yürüyerek giden bir insanım. İddianamede 'duydum' var, 'tahmin' var, 'varsayım' var. Tutuklama artık tedbir olmaktan çıkmıştır. Bu inançla hukuku, tahminlere ve varsayımlara feda etmeyeceğinizi umuyorum." dedi.

"ARACIN AZİZ İHSAN AKTAŞ'A VE ŞİRKETİNE AİT OLDUĞUNU POLİS SORGUSUNDA ÖĞRENDİM"

Sanık Bahçetepe, Aziz İhsan Aktaş'ın şirketine ait olan araçla ilgili savunmasında, "İlçe başkanlığına tahsis edilen araçtı. Ben bir belediyeye veya şahsa 'bana araba gönderin' demedim. Aracın Aziz İhsan Aktaş'a ve şirketine ait olduğunu polis sorgusunda öğrendim. Aracın kullanılış bilgilerine bakarsanız gençlik gençlik kollarımız da kullanmış, mahalle başkanlarımız da kullanmış. Ben kimseden talep etmedim. Sadece ihtiyaç doğrultusunda partimizin ilçe başkanlığınca kullanıldığını görürsünüz. Aracın parti tarafından tahsis edildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Hakan Bahçetepe'nin 'haksız mal edinme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'rüşvet alma' suçlarından 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede diğer şüpheliler iş insanı Gürkan Dölekli, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, İşletme Müdürü Özer Ayık, Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı ve işletmeci Seza Büyükçulha, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Aksoy, Hakan Bahçetepe'nin eşi Gözde Bahçetepe ve Kayınbabası Aziz Lal'in ise 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek', 'rüşvete aracılık etmek', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi suçlardan 3 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ayrıca, "Gerek Hakan Bahçetepe'ye gerekse de Erdal Celal Aksoy'a rüşvet verilmesi eylemlerini soruşturma başlamadan evvel Cumhuriyet Başsavcılığımıza şüpheli Aziz İhsan Aktaş tarafından bildirilmesi ve haberdar etmesi nedeniyle, şüpheli Aziz İhsan Aktaş hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 254/2 maddesinde yer alan hükümlerin uygulanmasına, şüpheli hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi talep olunur." denildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör