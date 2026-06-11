Hakan ‘yan bakma’ meselesi yüzünden katledilmişti! O caninin cezası belli oldu

6 KİŞİ YAKALANDI

Hakan Kayacan hayatını kaybetti, K.D. tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili S.E.Ç. (19), Ahmet Ü. (18), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21), N.B.Y. (20) yakalandı. 6 şüpheliden Ahmet Ü. tutuklandı, diğerleri adli kontrol tedbiri ile salıverildi. Öte yandan Hakan Kayacan'ın uzman çavuşluğu kazandığı, eğitime gitmeden son kez arkadaşları ile bir araya gelmek için evden çıktığı öğrenildi.

6 SANIK HAKKINDA DAVA

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame ile dava açıldı. İddianamede; Ahmet Ü. ile olay sırasında yanında olan arkadaşları S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. ve N.B.Y. hakkında Hakan Kayacan'a yönelik eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet, ölen Kayacan'ın arkadaşı K.D.'ye yönelik yaralama eylemlerinden dolayı da 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istendi.