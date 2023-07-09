Hakaret ettiği kişi savcı çıktı

İzmir'de bir AVM yakınında yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'la tartışan otomobildeki inşaat işçisi Eminağa Türkmen (54) Yılmaz'a, "Niye yoldan yürüyorsun? Kaldırıma çıksana" diye seslendi. Yılmaz arkasını dönüp baktığında Türkmen bu kez, "Senin iyiliğin için söylüyorum. Böyle yürürsen çarparlar" dedi.Aracıyla Yılmaz'ın yanına gelen Türkmen, "Sizi vurmak lazım. Hayvan oğlu havyan" diyerek tehdit ve hakarette bulunarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Savcı Yılmaz, polise giderek şikayetçi oldu. Türkmen hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Türkmen'in tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar, hakaret suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.