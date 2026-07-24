‘Hakim’ yalanıyla milyonluk vurgun

İstanbul'da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yürütülen soruşturma kapsamında dev bir dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Adli sorunları olan vatandaşları "işlerinizi çözeceğiz" vaadiyle kandıran ve liderini "hakim" olarak tanıtan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda detaylar ortaya çıktı.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Jandarmanın dün gerçekleştirdiği baskın sırasında, evden birinin zorla götürüldüğünü düşünen komşular, "hakimi kaçırıyorlar" diyerek polise ihbar etti. Kısa sürede olayın aslı anlaşıldı. Şebeke lideri K.A.'nın doktor olan eşinin, kocasının sahte bir hakim olduğundan tamamen habersiz olduğu, onu gerçek bir hukuk insanı olarak bildiği belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet hakim cübbesi, 1 adet 1 milyon euro değerinde senet, 2 adet banka dekontu, 1 adet borç ve kefalet protokolü, 285 gram külçe altın, 6.990 euro ve 8.080 ABD Doları nakit para, 4 adet cep telefonu ile 1 adet USB bellek ele geçirildi. Suç ağı içerisinde 3 avukatın da yer aldığı toplam 5 şüpheli saptandı. Şüphelilerden 4'ü gözaltına alınırken 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör