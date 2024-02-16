Hâkimden caniye tokat gibi sözler

İzmir'de, üşümesin diye aracına aldığı iki çocuk babası taksi şoförü Oğuz Erge'yi (44) 3 kurşunla öldüren Delil Aysal (19), ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada, ailesinin kendisini sevmediğini ve olay gecesi bunalımda olduğu için dışarıya çıktığını öne süren Aysal'a, mahkeme başkanı, "Neden öldürdün?" diye sordu. Aysal ise "Amacım kimseye zarar vermek değildi, ailemle sıkıntılarım vardı" yanıtını verdi. Mahkeme başkanı, "Senin sıkıntılarının cezasını başkası mı ödeyecek?" diye tepki gösterdi.Üye hâkim ise sanığın olay anında kesik eldiven giydiğini anımsatarak, "O eldiven soğuktan korumaz, bir şeyi daha iyi kavramak için kullanılır. Maktulü yağma için mi, keyif almak için mi öldürdün?" diye sordu. Sanık ise "Amacım kendimi öldürmekti. O eldiveni normalde de giyiyorum" cevabını verdi. Mahkeme başkanı, olay sonrası Oğuz Erge'nin üzerinden 2 lira çıktığını, paralarını alıp almadığını sorması üzerine sanık, sadece telefon ve kulaklığı aldığını öne sürdü.Adli görüşme odasından psikolog eşliğinde duruşmaya katılan Erge'nin kızı Naz ise "Babamın telefonundan arayan sanık, yeri tarif edip, 'Ağır yaralı, ben arayamıyorum, ambulans çağır' dedi. Amcam ve anneme haber verdim. Şikâyetçiyim" dedi. Oğlu Mustafa Erge de sanıktan şikâyetçi olduğunu belirterek, "Babamın yaptığı bir iyilik. Diyecek çok şey var" ifadesini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezai sorumluluğunu etkileyecek bir akıl hastalığının olup olmadığının belirlenmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 8 Mart'a erteledi.