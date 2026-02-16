Son dakika | Hakimi silahla vurmuştu! Savcının 42 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

SİLAH FOTOĞRAFLARI GÖNDEREREK TEHDİT ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu Savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede Kılıçaslan'ın, Hakim Aslı Karaman'ın adliyedeki odasına giderek ya da telefon ve mesaj yoluyla iletişim kurduğu, silah fotoğrafları göndererek tehditte bulunduğu belirtildi.