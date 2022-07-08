Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü olması nedeniyle bayram namazı saatleri, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hakkari'de ikamet eden vatandaşlar da illerinin namaz saatini sorguluyor. Kurban Bayramı namaz saatleri, geçtiğimiz günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Peki, Hakkari bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2022 Diyanet ile Hakkari bayram namazı saati…
HAKKARİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı, her il için Kurban Bayramı namaz saatlerini paylaştı. Böylece Hakkari bayram namazı saati, 05.25 olarak belirlendi.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).