Haberler Yaşam Haberleri HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI! 1+1, 2+1 TOKİ Hakkari kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.12.2025 14:24

Hakkari hak sahibi belirleme kurası olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelenmişti. Hakkari’de konut sahibi olmayı bekleyen hak sahipleri “TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak?” sorusuna yanıt ararken, kura çekimi sürecine dair detaylar araştırılıyor. İşte TOKİ Hakkari kura çekimi detayları...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hakkari'de yapılacak kura çekimi için heyecan artıyor. Başvuru yapan vatandaşlar kura tarihini ve başlama saatini öğrenmek istiyor. Peki TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, kura çekimi takvimi ve detaylar haberimizde…

TOKİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.

Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekiminin hava Muhalefeti nedeniyle 31.12.2025 Saat:14:00'te T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.

HAKKARİ'NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 600

Merkez Durankaya 27

Çukurca 100

Derecik 80

Şemdinli 200

Yüksekova 450

Yüksekova Büyükçiftlik 50

Yüksekova Esendere 50

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

