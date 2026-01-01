HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI! 1+1, 2+1 TOKİ Hakkari kura sonuçları nasıl sorgulanır?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Hakkari'de yapılacak kura çekimi için heyecan artıyor. Başvuru yapan vatandaşlar kura tarihini ve başlama saatini öğrenmek istiyor. Peki TOKİ Hakkari kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, kura çekimi takvimi ve detaylar haberimizde…
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut adımlarından biri olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında ilk hafta kura programı netleşti. Hak sahiplerini belirleyen çekilişler, 29 Aralık'ta Adıyaman ile start aldı.
Bu kapsamda TOKİ Hakkari kura çekiminin hava Muhalefeti nedeniyle 31.12.2025 Saat:14:00'te T.C. Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacağı bildirildi.
TOKİ, Hakkari'nin Merkez, Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde toplam 1557 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 600
Merkez Durankaya 27
Çukurca 100
Derecik 80
Şemdinli 200
Yüksekova 450
Yüksekova Büyükçiftlik 50
Yüksekova Esendere 50
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.