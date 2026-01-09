Hakkari-Van yolunda iki çığ düştü: 5 araç kurtarıldı

Yolda kalan Adıyaman ailesi, "Yoğun kar yağışı ve sis vardı. Çığların sesini duyunca beklemeye geçtik. Kısa süre içinde aracımızın her iki tarafına da çığ düştü. Karayolları ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarıldık ve şehre ulaştık. Ancak Hakkari girişindeki Sersola mevkiinde gizli buzlanma var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor, mümkünse hiç yola çıkılmamalı" dedi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.