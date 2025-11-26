Hakkari ve Ağrı’da uyuşturucu operasyonu: 354 kilogram skunk ele geçirildi

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Hakkari ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Atak Timlerinin desteğiyle Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda Hakkari'de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin, Ağrı'da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildi.

"ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.