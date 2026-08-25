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Giriş Tarihi: 25.08.2026 16:13

Hakkari ve Samsun’da uyuşturucu madde operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Hakkari ve Samsun’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 265 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalandı, 3’ü tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Hakkari ve Samsun’da uyuşturucu madde operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Hakkari ve Bafra Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Hakkari, Van ve Samsun İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 265 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 4 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

265 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda Hakkari'de 127 kilogram, Samsun'da ise 138 kilogram olmak üzere toplam 265 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin etkin operasyonları ve toplumumuzun desteğiyle; gençlerimizin geleceğini hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

#BAFRA #VAN

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Hakkari ve Samsun’da uyuşturucu madde operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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