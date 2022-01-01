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Giriş Tarihi: 1.1.2022 22:02

Hakkari'de 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

AA
Hakkari’de 11 bölge ’özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Hakkari merkez ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki 11 bölgenin, 1-14 Ocak tarihlerinde "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi. "Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, il sınırları içinde faaliyet gösteren PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 11 bölgenin, 1 Ocak saat 00.00'dan 14 Ocak saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği ifade edilen açıklamada, vatandaşların belirtilen alanlara izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

"Özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye valiliğin internet adresinden ulaşılabilecek.

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Hakkari'de 11 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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