Hakkari’de 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı!

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Kom için arama çalışmaları başlatıldı. Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürerken, aynı yerde ailesiyle piknik yapan Kom'un dayısı Cengiz Çağırma ise bağırma sesi duyduğunu ve hemen suya atladığını söyledi.