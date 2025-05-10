Hakkari’de 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı!

Olay, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gençlerden 2'si yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi.
Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı. İbrahim Kom ise gözden kayboldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Kom için arama çalışmaları başlatıldı. Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürerken, aynı yerde ailesiyle piknik yapan Kom'un dayısı Cengiz Çağırma ise bağırma sesi duyduğunu ve hemen suya atladığını söyledi.