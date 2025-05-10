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Giriş Tarihi: 10.5.2025 19:25 Son Güncelleme: 10.5.2025 21:30

Hakkari’de 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, bir grup genç piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gençlerden ikisi yüzmek için dereye girdi. Bir anda akıntıya kapılan kişilerden biri kurtarılırken, İbrahim kom kayıplara karıştı. 17 yaşındaki genç izin çalışma başlatıldı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Hakkari’de 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı!

Olay, Yüksekova ilçesinde meydana geldi. Yüksekova'da yaşayan bir grup genç, piknik yapmak için ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesine gitti. Gençlerden 2'si yüzmek için bölgedeki Avaşin Deresi'ne girdi.

Akıntıya kapılan gençlerden biri arkadaşları tarafından kurtarıldı. İbrahim Kom ise gözden kayboldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İbrahim Kom için arama çalışmaları başlatıldı. Bölge halkının da katıldığı arama çalışmaları sürerken, aynı yerde ailesiyle piknik yapan Kom'un dayısı Cengiz Çağırma ise bağırma sesi duyduğunu ve hemen suya atladığını söyledi.

Suda yeğenini gördüğünü fakat akıntının fazla olması nedeniyle yanaşamadığını ve İbrahim Kom'un gözden kaybolduğunu söyledi.

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Hakkari’de 17 yaşındaki genç akıntıya kapıldı: Arama çalışması başlatıldı!
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