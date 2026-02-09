Hakkari’de 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bağışlı yol kontrol noktasında yapılan uygulamada, P.Y. ve C.G. isimli şüphelilerin üzerinde 170 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucu maddeyi S.T. isimli şahıstan temin ettikleri, ayrıca maddelerin A.Ç. isimli şahsın ikametinin bahçesine saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada 17 kilogram skunk ve 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

S.T. isimli şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.