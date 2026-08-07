Hakkari’de 253 kilogram esrar ele geçirildi: 1 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi.Düzenlenen operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda bir şüpheli yakalandı.

"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör